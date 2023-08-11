Изнасилованного кота из Ростовской области забрали в приют

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приют «Феникс», расположенный в городе Азов Ростовской области, забрал изнасилованного кота, сообщает Telegram-канал Don Mash. Раненое животное нашли в селе Займо-Обрыв. Коту предстоит операция для восстановления тканей под хвостом.

Изначально предполагалось, что кота покусали собаки. Однако после подробного осмотра выяснилось, что у него имелись травмы, характерные для изнасилования. Сейчас животное находится под присмотром сотрудников приюта, они планируют провести ему сфинктеропластику. Отмечается, что пострадавший кот сам ходит и ест, однако когда он полностью восстановится, неизвестно.

Как сообщалось ранее, злоумышленники в Камчатском крае начали чаще пытать кошек. За последний месяц в регионе произошло два подобных инцидента. Большинство живодеров остаются безнаказанными.

Житель Москвы ранее вступил в конфликт с женщиной, собиравшей на Старом Арбате деньги на содержание кошачьего приюта. По его словам, животные выглядели очень плохо. Предполагается, что женщина намеренно накормила их чем-то неизвестным, чтобы они вели себя тихо.