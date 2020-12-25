Измеряющие чистоту воздуха светофоры появились в Москве

https://static.news.ru/photo/df9bce4a-46e2-11eb-88c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве появились светофоры с квадратными секциями, способные измерять уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Светофоры с дополнительной функцией снабжены камерами и датчиками, измеряющими уровень выбросов в воздухе. В департаменте рассказали, что светофоры установлены на 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Тестовской, Сергея Макеева, Зои и Александра Космодемьянских, а также на Центральном проспекте в Зеленограде..

В пяти местах в Москве появились новые светофоры с квадратными секциями. Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их «коллеги», — отметили в ведомстве.

Кроме того, новый вид светофора может показать водителям любое другое изображение или сигнал.

Как сообщал NEWS.ru, в Минэкологии Подмосковья заявили, что специалисты не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций токсичных веществ в окрестностях подмосковного города Балашихи, где располагается законсервированный в 2017 году мусорный полигон «Кучино». Лаборатория ФГБУ «НПО „Тайфун“», как говорят чиновники, ежеквартально контролирует состояние атмосферного воздуха на самом полигоне, рядом с ним, а также на территории жилой застройки.

Ранее жители Балашихи и окрестностей, в том числе нескольких восточных районов Москвы, пожаловались на запах свалочного газа, судя по всему, исходящего с территории полигона.