«Излишки»: дизайнер оценила новый логотип новосибирского метро

Логотип метрополитена не должен усложняться, он специально оформлен в едином стиле в разных городах, рассказала основательница студии дизайна Prizma Creative Studio Анна Голубь. Обозначение метро не нуждается в глубокой идее и декоративных элементах, прокомментировала она для «Сиб.фм» новый значок Новосибирского метрополитена.

На нём теперь под привычной красной «М» протекает синяя полоска реки, а по бокам виден зелёный цвет.

Метро как явлению не нужна сверхсложная эмоциональная коммуникация. Ему нужно определяться человеком очень быстро и легко, поэтому во всех городах у значка метро единый дизайн. <...> Все эти изыски и глубокие идеи в знаке метро — это излишки. Это мой взгляд как дизайнера, но есть ещё и взгляд просто как жителя Новосибирска. Есть вещи, которые действительно требуют переосмысления коммуникации, — у нашего метро с этим было всё в порядке, — сказала Голубь.

Она объяснила, что новая версия демонстрирует связь двух берегов, но её могут обеспечивать ещё три автомобильных моста, поэтому логотип не имеет сверхновой идеи.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что российское архитектурное бюро заменит британское Zaha Hadid Architects, которое занималось проектировкой станции «Кленовый бульвар — 2» в столице. Он добавил, что архбюро выберут по результатам конкурса.