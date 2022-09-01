Оборонное предприятие Ижевска представило образцы гражданской продукции ИЭМЗ «Купол» представил образцы гражданской продукции в рамках импортозамещения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тор-М2

Ижевский электромеханический завод (ИЭМЗ) «Купол» завершил свое участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который проходил в подмосковном парке «Патриот». В этом году оборонное предприятие представило продукцию не только военного, но и гражданского назначения, пишет INFOX.ru.

На форуме мы традиционно представляем наше основное изделие — это зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» в его различных модификациях. Но впервые на этой площадке мы представили и высокотехнологичную гражданскую продукцию, — сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

Гости форума смогли увидеть универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», который был разработан для обучения и поддержания уровня боевой подготовки Сухопутных войск РФ. Мишени комплекса имитируют самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА и другие средства воздушного поражения противника.

ИЭМЗ «Купол» также представил различные образцы гражданской продукции, разрабатываемые в рамках импортозамещения в сферах машиностроения, автомобилестроения, атомной промышленности, ТЭК и здравоохранения.

Инженер из Иркутска Андрей Золотоев ранее на форуме «Армия-2022» представил робота-санитара, который способен эвакуировать раненых солдат с поля боя. Изобретатель также продемонстрировал еще двух роботов, один из которых имеет вместо рук шестиствольный пулемет, а другой может доставлять бойцам боеприпасы.