Ижевский цирк объяснил представление с животными в форме фашистов

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Представитель ижевского цирка рассказал о представлении, в котором животных одели в фашистскую форму. По его словам, кадры, опубликованные СМИ, были вырваны из контекста.

Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что мы в своих представлениях используем иронию, где-то, возможно, и гротеск. Это же цирк, — сказал он.

В цирке объяснили, что сценарий выступления писала сценарная группа учреждения. На финальной репетиции присутствовали представители заказчика — Удмуртской епархии РПЦ. Они одобрили представление.

Претензий [у зрителей] по поводу использования фашистской символики не было, потому как это не пропаганда, мы же и в кинофильмах снимаем, мы же не можем это из истории убрать, — отметили в цирке.

Однако у зрителей возникли претензии к сюжетной линии выступления, так как многие приходили на представление «Дед Мороз и цирк зверей», которое проходило параллельно с этим.

Видимо, не все поняли, куда пришли. Ждали Деда Мороза, а мы показывали роль церкви в отечественной истории, — добавил представитель учреждения.

Он отметил, что сотрудники прокуратуры уже побывали в цирке и получили все видеоматериалы для изучения. В организации уверены, что не нарушали законов, так как демонстрировали нацистскую символику не для пропаганды, а в творческих целях, передаёт РИА Новости.

Ранее в Сети появились видеозаписи с выступления — рождественской ёлки. На них видно, что дрессировщики в форме Красной армии выводили на сцену обезьяну и коз в одежде со свастикой. Организатором шоу оказалась Ижевская епархия РПЦ. Там объяснили, что на представлении демонстрировался образ победы над фашизмом, а номера были посвящены победе в Отечественной войне 1812 года и битве за Москву в 1942 году.

После этого, как писал NEWS.ru, прокуратура Удмуртии начала проверку.