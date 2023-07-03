Издевавшихся над аутичными детьми воспитательниц в Сочи лишили свободы В Сочи к трем годам колонии приговорили воспитательниц, таскавших аутичных детей за волосы

Фото: KKC23/youtube.com

В городе Сочи Хостинский районный суд приговорил двух воспитательниц детсада «Теремок» к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Екатерина Кулисевич и Лия Бадирова систематически издевались над воспитанниками учреждения, оскорбляли их и таскали за волосы. Известно, что пострадавшим было восемь лет и они имели диагноз аутизм.

Женщины систематически издевались над воспитанниками учреждения, находившимися в беспомощном состоянии. Подсудимые избивали детей, таскали за волосы, пинали ногами, а также высказывали в их адрес оскорбительные выражения, используя нецензурную лексику, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обеих признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации и истязании. Бадирова также признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Обе женщины лишены права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Следствие велось в отношении инцидентов, зафиксированных с июля 2020 года по февраль 2021 года.

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