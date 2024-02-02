«Издевались не в первый раз»: очевидец об избиении школьницы в Шумихе Сестра избитой девочки из Шумихе: издевались не в первый раз

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Сестра девочки, избитой в городе Шумихе Курганской области, Марина Сергеева, заявила NEWS.ru, что над ней и раньше издевались, поскольку она не отвечала на агрессию. По словам родственницы, теперь выплаты и компенсации за нанесенные оскорбления семью не интересуют, она ждет наказания участников.

Издевались не в первый раз. Ну, это как бы так заведено в таких подростковых компаниях, что часто находят людей, которые не отвечают на агрессию, не идут на взаимодействие. Рита просто прекратила отвечать, вступать в такие конфликты. И они как бы, пользуясь случаем, захотели пристать, но это было, наверное, в форме зависти, потому что она как бы не обращает внимания, — сообщила Марина.

Ранее мать избитой школьницы в соцсетях рассказала, что обращалась в подразделение по делам несовершеннолетних полиции, но не получила ожидаемой поддержки. Наоборот, по данным источника, женщину попытались оштрафовать за «неисполнение родительских обязанностей». Внутри школы обидчица извинилась перед избитой сверстницей в кабинете директора, но спустя неделю продолжила буллинг.