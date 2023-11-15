Избрана мера пресечения школьнику, зарезавшему возлюбленную и ее мать SHOT: зарезавшего возлюбленную екатеринбургского школьника отправили в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьника из Екатеринбурга, который зарезал возлюбленную и ее мать, отправили в СИЗО, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, сам мальчик отказывается комментировать произошедшее. По предварительным данным, в момент двойного убийства он находился под действием наркотических веществ.

Как пишет SHOT, мать подозреваемого на заседании суда расплакалась. По информации канала, женщина призналась, что очень сожалеет о поступке сына. Ему еще предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Канал уточнил, что после убийства девушки и ее матери парень зарезал собаку по кличке Булка, чтобы она не лаяла. В социальных сетях подозреваемый публиковал неоднозначные посты. Также известно, что погибшая девочка находилась со своим убийцей за день до смерти. В своих социальных сетях она написала, что любит подростка «и никого, кроме него».

Юноша убил свою девушку и ее мать 14 ноября. Он подозревал, что школьница изменяет ему со старшим братом. Мальчик трижды ударил возлюбленную ножом, дождался ее мать и расправился с ней. После этого он забрал банковскую карту женщины и ушел гулять. О преступлении в полицию сообщил брат подозреваемого.