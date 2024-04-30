Избрана мера пресечения поджигателям вертолета в Остафьево Поджигатели вертолета в Остафьево пробудут под арестом до 28 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фигуранты дела о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево пробудут под арестом до 27 июня 2024 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. В террористическом акте обвиняются 4 мужчины и одна женщина. Всем им от 19 до 22 лет.

Дорогомиловским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С.Д., Ямскова Д.А., Булгакова Н.В., Мочалиной А.А., Яковца Р.А. на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года, — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, один из арестованных взял на себя роль организатора. Его завербовали специальные службы Украины. В реализацию плана теракта он вовлек других фигурантов. За это на Украине им пообещали денежное вознаграждение.

Ранее СМИ сообщали о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы. Во время инцидента воздушное судно находилось на стоянке в чехле. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

Юрист Илья Русяев рассказал, что поджигателям вертолета Ка-32 в Остафьево может грозить до 20 лет лишения свободы. При этом, обратил внимание эксперт, в ходе пожара никто не пострадал и не погиб.