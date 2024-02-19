Избрана мера пресечения матери, выкинувшей младенца в мусорку Выкинувшая в мусорку младенца жительница Новосибирска арестована до 16 апреля

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области VK

Жительница Новосибирска, которая выкинула новорожденного младенца в мусорный бак, заключена под стражу до 16 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Россиянку обвинили в покушении на убийство. По данным следствия, мальчик выжил, его обнаружили прохожие.

Железнодорожным районным судом Новосибирска Светлане Баштаковой 2002 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что женщина родила сына в 5 часов утра, после чего, спустя некоторое время, она завернула его в простынь, положила в полиэтиленовый пакет и вынесла в мусорный бак. Новорожденному мальчику оказали всю необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

О происшествии в Новосибирске стало известно накануне. Теперь малыша хочет усыновить мать этой девушки, а вся семья шокирована произошедшим. По данным СМИ, женщина скрывала свою беременность от родственников. По их словам, женщина никогда не просила помощи, а изменений в ее фигуре они не заметили.