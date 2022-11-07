Избран новый мэр Ярославля Мэром Ярославля избрали зампреда областного правительства Молчанова

Фото: Личная страница в социальной сети ВКонтакте Артема Молчанова

Артем Молчанов

Депутаты гордумы Ярославля выбрали мэром города заместителя председателя правительства региона Артема Молчанова, передает РИА Новости. 7 ноября в муниципалитете состоялось заседание, на котором прошел конкурс на пост градоначальника. Депутаты заслушали семь кандидатов, после чего проголосовали.

По результатам голосования мэром города Ярославля избран Молчанов Артем Владимирович, набравший большинство голосов по установленной численности депутатов, — заявил глава ярославской гордумы Сергей Калинин.

Он поздравил Молчанова с избранием и пожелал ему успехов.

В мае 2022 года мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост, который занимал три с половиной года. Причиной ухода он назвал переход «на новое место работы». Политик поблагодарил горожан за доверие и поддержку. Временно исполняющим обязанности мэра Ярославля назначили заммэра по вопросам социально-экономического развития города Илью Мотовилова.

В начале мая в России прошел так называемый губернаторопад. Об уходе с поста заявили сразу пять действующих глав субъектов РФ: губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, Томской области — Сергей Жвачкин и Республики Марий Эл — Александр Евстифеев. Президент России Владимир Путин назначил вместо них пятерых врио.