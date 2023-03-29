Избившую школьницу из-за прически учительницу будут судить за халатность СК завел уголовное дело на учительницу из Дмитрова, избившую ученицу из-за прически

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. По данным СК, школьная учительница ударила по голове девочку на уроке. Дело заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Следователем следственного отдела по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, учитель одного из учебных заведений, расположенных в Дмитровском городском округе, нанесла одной из школьниц удар по голове. Данные обстоятельства были запечатлены на видеозапись, — говорится в сообщении СКР.

Сейчас следователи допрашивают родителей пострадавшей ученицы, а также педагогический состав школы.

Об инциденте в Дмитровской школе ранее сообщал телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, учитель русского языка и литературы избила во время урока школьницу из-за ее прически и «неподобающего», по мнению педагога, внешнего вида. Одноклассники девочки сняли инцидент на камеру и опубликовали видео в Сети. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поручил провести служебное расследование по факту произошедшего.