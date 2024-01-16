Опубликовано видео нападения подростков на кондуктора в Петербурге Избившими петербургского кондуктора «зайцами» оказались подростки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге установили личности напавших на кондуктора подростков, передает пресс-служба УМВД. Ими оказались два юноши в возрасте 14 и 16 лет, а также одна 14-летняя девочка. Заведено дело по статье «Хулиганство».

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемых участников конфликта. Ими оказались двое мальчиков 14-ти и 16 лет и 14-летняя девочка, жители юго-запада г. Санкт-Петербурга, — сообщили в полиции.

Инцидент произошел 13 января. Трое безбилетников избили 59-летнюю женщину — кондуктора трамвая. Пассажиры отказались платить за проезд, а после нанесли женщине несколько травм, с которыми пострадавшая обратилась в больницу. Из медучреждения в полицию поступила телефонограмма об инциденте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее пьяный житель города Белово в Кемеровской области с разбитым носом устроил драку с кондуктором и другим пассажиром. Мужчину разозлил тот факт, что общественный транспорт ходит строго по расписанию.