Избивший одногруппницу студент признался, что радовался ее боли и слезам

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Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видеосообщение, которое студент из медицинского колледжа в городе Сибай, отправил своим друзьям после того, как избил одногруппницу. В видео он с сигаретой в зубах наоборот объясняет, что не пожалел о содеянном. Также он отметил, что испытал удовлетворение из-за того, что увидел страдания сокурсницы

Знаете, пацаны, я не пожалел, что я это сделал. То, что я [избил]. Потому что я, во-первых, мой ребенок — это святое, моя семья — это святое. Никто не может это трогать. Мне [пофиг], я буду карать любого за свою семью. Неважно, это женский пол или мужской, сколько там лет кому. Даже если семилетний ребенок сказал бы, я бы ему с ноги [ударил]. Во-вторых, у меня чувство полного душевного удовлетворения, потому что я увидел, как она плачет, как ей больно. И мне от этого стало комфортно, — сказал в видео студент.

Молодой человек позже в разговоре с журналистом «Честный репортаж» заявил, что он раскаивается в своем поступке. Он заверил, что готов извиниться перед девушкой.

Когда дело касается моей семьи, я не отвечаю за свои действия. Свою вину осознаю. Я еще не извинялся, потому что не видел ее, но обязательно это сделаю. Знаю, что глупость сделал – девочку обидел. Я сам таких не уважаю. Понятно, что моя вина есть, — сказал 19-летний студент.

Девушка уже написала на одногруппника заявление в полицию. У нее диагностированы сотрясение, боли в височной части, синяки и ссадины. Журналистам она рассказала, что молодой человек «возомнил себя неким смотрящим и пытается рулить во всех вопросах».

Инцидент произошел на территории колледжа 20 июня. Ему предшествовала перепалка в студенческом чате. Молодой человек перешел на личности и заявил, что у девушки нет матери, а отец, который служит на СВО, должен быть съеден медведями. Девушка заявила, что ей жалко ребенка своего обидчика. Полиция задержала молодого человека.