Избивший DJ Smash экс-депутат снова предстал перед судом Избивший DJ Smash экс-депутат Телепнев предстал перед судом за пьяный дебош в клубе

Фото: id475230759/vk.com

Александр Телепнев

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, отсидевший за избиение артиста Андрея Ширмана (DJ Smash), снова оказался на скамье подсудимых за дебош в баре, сообщает «360». По информации телеканала, экс народный избранник ругался с персоналом и посетителями и кидался предметами.

Срыв у Телепнева произошел из-за того, что в клубе поставили песню его давнего обидчика Moscow never sleeps.

Телепнев вместе с другом Сергеем Ванкевичем избили DJ Smash из-за отказа сделать совместное селфи. Артист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.

Телепнева признали виновным не только в избиении DJ Smash, но и в нападении на студента. В связи с этим суд добавил ему ещё два месяца в колонии-поселении. По словам мирового судьи Анны Казаковой, обвиняемый, находясь в пермском ночном клубе «Дом культуры», нанёс несколько ударов молодому человеку «из хулиганский побуждений».