Избившему участника СВО в Владимирской области избрали меру пресечения Подозреваемого в избиении участника СВО в Александрове заключили под стражу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обвиняемого в избиении участника СВО во Владимирской области Никиту Сучкова заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале программы «Вести. Дежурная Часть». Как отмечается, соответствующее решение принял Александровский городской суд Владимирской области.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после выхода в эфире федерального канала сюжета об избиении участника СВО в городе Александров. Группа молодых людей нанесла телесные повреждения участникам СВО.

По версии следствия, в ночное время 12 мая возле одного из городских клубов группа молодых людей, избила российского военнослужащего. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

До этого в Казани участник СВО вступил в конфликт с мигрантами на дороге. Иностранцы подрезали машину бойца, а после напали на него с резиновой дубиной, но военный не растерялся и, взяв тесак, несколько раз ударил по машине оппонентов.

По некоторым данным военнослужащий в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента мигранты написали заявление в полицию, участник СВО не стал обращаться в правоохранительные органы.