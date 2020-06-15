Избившая девочку в лифте дома в Красноярске женщина оказалась её бабушкой

https://static.news.ru/photo/a3525f72-af01-11ea-8194-fa163e074e61_660.jpg Ольга Шаманская Фото: gsusk24/vk.com

Официальный представитель регионального главка СК РФ Ольга Шаманская сообщила о раскрытии деталей избиения девочки в лифте дома в Красноярске.

Оказалось, что женщина, которая наносила побои, является бабушкой пострадавшей.

В настоящее время установлена личность подозреваемой, ею оказалась женщина 1967 года рождения, а пострадавшая девочка — её внучка. Следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия, — цитирует Шаманскую РИА Новости.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту побоев (ст. 116 УК РФ). Устанавливаются детали инцидента.

NEWS.ru передавал ранее, что женщина до смерти избила оскорбившего её жителя Тамбова. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Инцидент произошёл в Инжавинском районе 7 апреля.