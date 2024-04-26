Избивавшая дочь с инвалидностью мать приговорена к условному сроку Под Архангельском мать приговорили к трем годам условно за избиение дочери

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В Пинежском районе Архангельской области 40-летняя женщина избивала свою дочь 2007 года рождения с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Суд приговорил мать к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Установлено, что осужденная, являясь матерью ребенка-инвалида 2007 года рождения, в период с августа по декабрь 2023 года, <...> требуя неукоснительного подчинения и послушания от дочери, применяла незаконные методы и формы воспитания ребенка, систематически причиняла потерпевшей физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий, — пояснили в прокуратуре.

Девочку изъяли из семьи, а ее мать ограничена в родительских правах. Также родительнице придется выплатить дочери компенсацию за моральный вред. В суде женщина признала свою вину и раскаялась.

Ранее в Нижнем Новгороде управление Следственного комитета России подключилось к разбирательству в деле о буллинге в школе № 42, где подростки издеваются над мальчиком с инвалидностью. До этого в Сети появилось видео, на котором сверстники избивают школьника. Бастрыкин затребовал доклад от областного ведомства, а в полиции уже установили всех причастных к травле подростка.