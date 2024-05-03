«Избивали электрошокером»: пациент рассказал о ребцентре, где умер больной Пациент клиники: сотрудники избивают больных в ребцентре в Пятигорске

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Сотрудники реабилитационного центра в Пятигорске, где погиб пациент, систематически избивают больных, используют электрошокер, лишают их воды и еды, рассказал один из подопечных клиники в разговоре с NEWS.ru. Ранее Антинаркотическая комиссия Ставропольского края сообщила, что в учреждении скончался 29-летний мужчина, которого замотали в ковер.

Там два центра стоят рядом, соседние здания, но персонал в двух центрах один, бегают из одного помещения в другое. За непослушание персонал бьет по голове и сажает в подвал, где, кроме железной кровати, ничего больше нет. Когда я пытался сбежать, меня избили четверо человек, руками и ногами, а также прыгали по мне, — рассказал собеседник.

Мужчина рассказал, что сотрудники центра не являются врачами. По его словам, это люди, которые ранее имели зависимость. Он отметил, что в договоре о реабилитации есть пункт о возможности пациента добровольно покинуть клинику, однако больных удерживают против их воли.

Раз в месяц сотрудники реабилитационного центра звонят родственникам пациентов и сообщают, что все хорошо. Часто практикуются наказания в виде лишения воды и еды. Руководство рассказывает об уникальной 12-шаговой программе лечения, на самом деле никаких шагов нет, день сурка и решетки на окнах, — заявил он.

Пациент рассказал, что когда в клинику приезжала полиция, почти всех больных закрыли в одной комнате и били электрошокером. Люди, которые остались незапертыми, были вынуждены сообщить, что находятся в ребцентре добровольно, утверждает собеседник.

Светлана Александровна Очкань — руководитель реабилитационного центра, также активно принимает участие в избиении пациентов, — заключил он.

Ранее Антинаркотическая комиссия сообщила, что взяла на особый контроль ситуацию со смертью пациента в реабилитационном центре. Ведомство со ссылкой на издание «Блокнот Ставрополь» рассказало, что сотрудники клиники замотали в ковер одного из больных, в котором тот провел два дня. Его били, а также прыгали по ребрам и ногам. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Также сообщалось, что пожилая жительница Санкт-Петербурга госпитализирована после анестезии в стоматологии. Инцидент произошел в клинике на проспекте Науки. Отмечается, что процедуру ей проводила врач, на которую и раньше жаловались пациенты.