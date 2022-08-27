«Бич, приехал с колхоза»: избитый школьницами россиянин оказался жив Избитый школьницами россиянин оказался жив и раскрыл подробности инцидента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избитый школьницами в Тюменской области россиянин Анатолий Гилев оказался жив и рассказал Telegram-каналу Shot, что стало причиной произошедшего на вокзале и почему он не смог дать отпор. По словам Гилева, его били ногами около часа, потому что он отказался выпивать вместе со школьницами, а ответить он не смог из-за слабости.

Мужчина признался, что опоздал на электричку и остался ночевать на привокзальной станции Вагай в Омутинском районе. По его словам, рядом развлекались три девочки 15, 16 и 17 лет. Они слушали громкую музыку, смеялись и пили алкоголь. Заметив Гилева, они начали приставать к нему, предлагали вместе выпить пива, но парень отказался из-за онкологии. Он отметил, что девушки сразу принялись бить его ногами и продолжали около часа.

Одна подошла: «Пить будешь?». Я ответил, что нельзя мне, я не буду ничего. Вот она до этого и докопалась: «Ты, бич, приехал с колхоза! А с нами, с девчонками, даже не выпьешь!», — признался Гилев.

Мужчина рассказал, что у него онкологическое заболевание, поэтому он физически не смог дать отпор нападавшим. После избиения россиянина госпитализировали. Ему провели операцию, но из медучреждения пока не выписали.

Информацию о том, что девушки изнасиловали пострадавшего палкой опровергли в отделении СКР по Тюменской области. Сведения о том, что Гилев перед началом драки приставал к девочкам, тоже не подтвердились. На школьниц возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц (статья 111 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Гилев якобы скончался от полученных травм спустя два дня после произошедшего. По словам сотрудницы вокзала, все произошло 21 августа. Она рассказала, что девочки избили мужчину консервной банкой, раздели и попытались сжечь одежду, а затем загнали его в угол в туалете. По словам местных жителей, школьницы имеют плохую репутацию в селе.