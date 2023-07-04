Избитых в Чечне Милашину и Немова отправят чартером в Москву

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Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые были избиты в Чечне, доставят в Москву чартерным рейсом, передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева. Медицинское обследование показало, что у пострадавших отсутствует сотрясения мозга, что позволяет им совершить перелет.

Как мне сообщил в ходе телефонного разговора Александр Немов, их планируется направить чартером в Москву сегодня, — уточнил Цгоев.

На данный момент оба пострадавших находятся в республиканской клинической больнице Владикавказа, куда их доставили из медицинского учреждения в Беслане.

Журналистка и адвокат 4 июля были избиты в Грозном, куда приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева.

По словам Милашиной и Немова, около пяти часов утра по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины. Вооруженные люди вытащили их из салона и принялись избивать, в том числе ногами по голове. Милашину и Немова госпитализировали с множественными ушибами. Нападавшие сломали журналистке пальцы, а адвоката, предположительно, ранили ножом в ногу.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что избиение Милашиной является преступлением по нескольким статьям, включая воспрепятствование журналистской деятельности.