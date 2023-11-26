Избитую девочку с пневмонией спасли от пьющей матери Избитую девочку с пневмонией забрали у пьющей матери в Новгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семилетнюю девочку со следами побоев забрали в больницу от пьющей матери в поселке Пролетарий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области. Врачи диагностировали у ребенка пневмонию, в медучреждение пострадавшая приехала практически без одежды.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой в детское отделение больницы п. Пролетарий Новгородского района госпитализирована 7-летняя девочка с двухсторонним воспалением легких. Ребенка забрали от матери, которая злоупотребляет спиртными напитками и регулярно избивает девочку, на ее теле имеются телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Сотрудники региональной прокуратуры оценят работу органов системы профилактики при организации работы с семьей пострадавшей. Также в надзорном ведомстве проверят действия матери девочки по надлежащему воспитанию, содержанию и уходу за ребенком.

Ранее полицейские Новосибирска начали проверку по факту публикации в интернете видеозаписи, на которой мать избивает дочь в больнице. Женщина побила девочку на глазах у других госпитализированных, после чего бросила ребенка на кровать. В ГУ МВД России по региону уточнили, что никаких заявлений об инциденте до этого не поступало. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.