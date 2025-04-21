Избитая матерью трехлетняя россиянка умерла в реанимации В больнице Дагестана скончалась избитая матерью трехлетняя девочка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитая матерью трехлетняя девочка из Каспийска умерла в реанимации, передает RG.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения республики. Инцидент с избиением ребенка произошел еще месяц назад.

В результате полученных травм маленькая девочка оказалась в коме. Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В отношении матери возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Статья подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет. Остальных детей женщины поместили в реабилитационный центр.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что шестилетняя девочка, получившая ранение при обстреле жилых домов Каховки со стороны Вооруженных сил Украины 25 марта, скончалась на следующий день. По его словам, несовершеннолетняя попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Вопреки всем усилиям специалистов травмы ребенка оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее стало известно о смерти пострадавшей при крушении батискафа в Египте девочки из России. Трагический инцидент произошел в конце марта. Она умерла в больнице и стала седьмой жертвой чрезвычайного происшествия в Хургаде.