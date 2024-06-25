Избитая девушка не откликнулась на помощь людей, пытавшихся ее спасти В Туапсе избитая девушка отказалась выходить из машины мужа-абьюзера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Туапсинском районе полицейские задержали автомобиль с избитой девушкой, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю. До этого в Сети распространилось видео очевидицы, которая рассказала, что девушка пыталась выбежать из машины.

Автомобиль Lada Granta с участниками конфликта в кратчайшие сроки задержан госавтоинспекторами на территории Туапсинского района. По факту причинения телесных повреждений жительнице города Майкопа в ОМВД России по Апшеронскому району назначено проведение проверки, — сообщили в полиции.

По словам очевидцев, на автодороге в районе города Хадыженска женщина вышла из автомобиля Lada Granta, пытаясь убежать от мужчин, но они догнали ее и силой посадили обратно в машину. Другие автомобилисты решили помочь пострадавшей и открыли дверь авто. Однако покидать машину девушка отказалась, заявив, что один из мужчин ее муж.

Ранее в подмосковном Путилково уроженец Чечни избил супругу во дворе ЖК и тащил ее до подъезда волоком. Позже в Сети появилось видео, на котором женщина утверждает, что ей стало плохо от «вселившихся в нее джиннов», а муж тащил ее домой, чтобы дать лекарство. Женщина попросила не продолжать распространять в интернете видео, на котором муж-чеченец душит ее и тащит по улице.

При этом известно, что соседи давно жалуются на супруга пострадавшей девушки и подтверждают, что из квартиры постоянно слышно, как мужчина избивает супругу. Сама женщина после визита полицейских писать заявление на мужа отказалась. Правоохранители лишь смогли составить на него протокол о мелком хулиганстве.