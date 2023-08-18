Избирком в России опечалил пенсионера, желавшего снять Зеленского с выборов «Подъем»: смоленский избирком отказался снимать депутата Зеленского с выборов

Фото: smolsovet.ru

Александр Зеленский

Смоленская избирательная комиссия отказалась аннулировать регистрацию кандидата в депутаты областной думы Александра Зеленского из-за его фамилии после соответствующего требования местного пенсионера, сообщил «Подъему» представитель избиркома. Он отметил, что снятие Зеленского с выборов «подорвало бы политическую состязательность». При этом он назвал однофамильца российского депутата широко известным антироссийским политическим лидером.

Просьба избирателя об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы седьмого созыва Зеленского А. А. противоречит действующему федеральному законодательству и подрывает политическую состязательность. Считаем вопрос об аннулировании регистрации кандидата и его принуждении к смене фамилии ввиду совпадения общих персональных данных с фамилией широко известного антироссийского политического лидера некорректным и недопустимым, — заявили в смоленском избиркоме.

Ранее сообщалось, что во время вcтречи врио губернатора и кандидата на предстоящие выборы главы Смоленской области Василия Анохина с избирателями пожилой участник мероприятия возмутилcя, что на выборах в областную думу, которые проходят одновременно с губeрнаторскими, баллотируется кандидат от «Единой России» с фамилией Зеленcкий. По мнению пенсионера, такое совпадение оскорбительно для учаcтников СВО и патриотов.

Спикер облдумы Игорь Ляхов призвал «не преследовать людей по фамилии», после чего пенсионер покинул зал. В партии заявили, что фамилия кандидата не может быть основанием для снятия с выборов.

Сам Александр Зеленский заявил, что простил избирателя, потребовавшего от него сменить фамилию из-за ассоциации с фамилией президента Украины. По словам народного избранника, с таким хейтом он столкнулся впервые, но пенсионера не винит.