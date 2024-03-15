Избирательный участок в Херсонщине попал под обстрел

Вооруженные силы Украины обстреляли избирательные участки в Херсонской области, сообщает региональный избирком в своем Telegram-канале. Украинские военные нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района.

Отмечается, что в Каховке жертв удалось избежать. При этом в Брилевке есть пострадавшие, им уже оказывают медицинскую помощь. Избирателей оперативно эвакуировали из здания благодаря слаженным действиям сотрудников УИКов, сказано в публикации.

Вооруженные формирования Украины не прекращают обстреливать мирное население Херсонщины. К сожалению, свобода волеизъявления граждан для киевского режима — как кость в горле, — пишет избирком Херсонской области.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ пытались атаковать территорию Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня «Вампир». По информации ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона семь снарядов.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате утреннего обстрела Белгорода пострадали два человека. По его словам, у одного из раненых врачи диагностировали закрытый перелом нескольких ребер и ушиб грудной клетки, у второго пострадавшего посечено лицо осколками от стекла.