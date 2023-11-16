Избиение жительницы Дербента шваброй попало на видео Жители Дербента избили женщину шваброй у филиала МГПУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Махачкала № 1» публикует кадры с нападением группы жителей Дербента на женщину у местного филиала Московского педагогического государственного университета (МГПУ). На кадрах с места событий видно, что пострадавшую избили шваброй. Региональные правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

Судя по видео, которое опубликовал канал, в нападении на жительницу Дербента участвовало по меньшей мере две женщины. Они били пострадавшую с криками: «Пошла вон отсюда!» — и вытолкали ее на проезжую часть. Что стало причиной конфликта, в публикации не уточняется.

Ранее появились кадры драки работников интернет-магазина с сотрудниками транспортной безопасности в петербургском метрополитене. На видео видно, что кладовщики, которые могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, не реагируют на просьбы службы безопасности покинуть станцию и пытаются перелезть через турникет. После этого нарушители порядка избивают стоящих на пути сотрудников метрополитена и скрываются с места происшествия.

До этого стало известно, что полиция узнала о происшествии со слов очевидцев. Они рассказали, что напавшие на инспектора пьяные мужчины работают на складе Ozon в поселке Шушары Пушкинского района.