Избиение волгоградца из-за ссоры в родительском чате попало на видео

https://static.news.ru/photo/7bf72048-1ced-11eb-b704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде не утихает шумиха вокруг гибели Романа Гребенюка, избитого из-за ссоры в родительском чате. В Интернете опубликовано видео драки.

На мужчину напал уроженец Армении Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал бытовой конфликт в родительском чате из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.

Именно её брат Арсен Мелконян, столкнувшись с Гребенюком в отделении банка, принялся избивать его. На опубликованном в сообществе «Новости Волгограда» во «ВКонтакте» видео можно заметить, как мужчина в фиолетовой куртке заходит в банк, встречает Гребенюка и набрасывается на него с кулаками. Следующие кадры показывают лежащего на полу человека с окровавленным лицом, очевидцы просят вызвать скорую.

Инцидент произошёл 23 октября. Роман Гребенюк был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы. Погибший был риелтором, коллеги характеризуют Гребенюка исключительно с положительных сторон. Отмечается, что на его иждивении находились 12-летняя дочь и престарелый дедушка.

В понедельник, 2 ноября, люди несут цветы к отделению банка, где произошла трагедия.

Нет ни извинений, ни соболезнований, они просто молчат, как будто ничего не произошло, — цитирует одного из пришедших почтить память Романа «Волгоград Онлайн».

В отношении Арсена Мелконяна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», материалы переданы для расследования в СУ СК России по Волгоградской области. Мелконяну грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Как передавал NEWS.ru, в Волгограде 34-летний местный житель умер в машине такси от отёка лёгких. У мужчины был коронавирус.