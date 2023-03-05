Избиение водителя «Лады» после наезда на женщину с коляской попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 4 марта женщина-водитель автомобиля «Лада» наехала на пешеходном переходе на женщину с коляской на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На видео видно, что очевидцы ДТП бросились на помощь пострадавшей, а виновница аварии вышла из салона машины. При этом на нее сразу напали несколько свидетелей ЧП.

Ранее против виновницы ДТП уже было составлено пять протоколов за нарушение ПДД. 39-летняя пострадавшая с двухмесячным ребенком была доставлена в больницу. У мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а у его матери — сотрясение мозга и ушибленные раны колена и локтя.

Ранее стало известно, что Анна С., называющая себя бывшей любовницей российского олигарха Романа Абрамовича, влетела на иномарке в бетонное ограждение в Москве. Внедорожник Range Rover занесло на скользкой дороге, после чего сработали подушки безопасности. В результате аварии никто не пострадал.