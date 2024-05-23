Избиение школьника подростком-мигрантом попало на видео В Приморье подросток-мигрант избил мальчика из-за отказа встать на колени

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Во Владивостоке 13-летний подросток-мигрант избил местного 11-летнего школьника из-за того, что тот отказался встать на колени и извиниться, сообщает портал «Вести Приморье». При этом школьник извинился, но унизительную задачу исполнять не стал.

Подробности конфликта не раскрываются. По данным портала, конфликт произошел между 11-летним мальчиком и его ровесником-мигрантом. Последний в итоге позвал своего брата, чтобы проучить оппонента. Младший брат при этом снимал происходящее на камеру.

Ранее сообщалось, что подростки-мигранты, выдворяемые из России после избиения школьника в Нижнем Новгороде, часто приставали к девушкам. Получив отпор, они переходили к оскорблениям. Неоднократные жалобы девочек учителям на приставания со стороны подростков-мигрантов эффекта не возымели. Братья своего поведения не меняли и «не пропускали ни одну юбку». Кроме того, агрессивные подростки устраивали драки на улицах. Учителя школы, где учились мигранты, отметили, что братья дружили с одноклассниками, не пропускали уроки и выполняли домашние задания.