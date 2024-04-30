Избиение краснодарца подростками обернулось возбуждением уголовного дела Mash: уголовное дело возбудили после избиения краснодарца подростками

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Подростки напали на жителя коттеджного поселка «Изумрудный город» в Краснодаре и проломили ему череп. Мужчина сделал замечание 14- и 16-летним мальчикам, информирует Telegram-канал Mash.

Получил удар тупым предметом, они меня вырубили, сломали три кости на лице, — поделился пострадавший Михаил.

Подростки слишком быстро ездили на байках по жилому сектору, отмечают авторы Telegram-канала. Житель поселка сделал им замечание в жесткой форме. За избиением наблюдали сын и дочь пострадавшего. Мужчина попал в больницу, где ждет операцию по установке металлической пластины. Заявление в полицию уже написано.

Нападавшие принесли извинения и побывали в полиции. Избиение может обернуться для них тремя годами колонии. Возбуждено уголовное дело.

По словам местных жителей, «шпана» давно «достала». Подростки носятся по улицам на бешеной скорости без прав, матерятся и курят на детской площадке. Возраст нарушителей порядка варьируется от 13 до 18 лет.

В Санкт-Петербурге ранее прохожие с пистолетами вмешались в драку подростков. Одному из участников потасовки выбили зубы. Драка произошла рядом с Верхним Суздальским озером. Вокруг подростков собралась толпа, пока не вмешались посторонние.