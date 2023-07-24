Избиение фельдшера из-за парковочного места попало на видео Житель Алтайского края избил фельдшера из-за парковочного места

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Житель города Яровое в Алтайском крае набросился с кулаками на сотрудника скорой помощи, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, неадекватный мужчина устроил драку из-за парковочного места.

На опубликованных кадрах видно, как приехавший на вызов фельдшер выносит пациента на стуле. Уточняется, что мужчина не мог передвигаться самостоятельно. В этот момент к медикам подошел один из местных жителей. Его разозлило, что карета скорой помощи перегородила проезд.

Мужчина сразу же ударил головой фельдшера, после чего между ними завязалась драка. Работник скорой был госпитализирован, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

По данным канала, личность дебошира удалось установить. Им оказался бывший боксер. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести.

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