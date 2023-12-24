Избиение доставщика еды в Петербурге попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге группа агрессивных молодых людей избила курьера по доставке еды, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». Момент нападения был снят камерой видеонаблюдения.

Инцидент произошел на Витебском проспекте в Московской районе Северной столицы. На кадрах видно, что курьер стоит рядом со скамейкой у подъезда, а неподалеку – группа из четырех человек. Внезапно один из них подходит к курьеру и бьет его сначала кулаком по лицу, а затем ногами, в том числе по голове.

Остальные к драке подключаться не стали, а когда курьер начал оказывать сопротивление нападавшему, вся группа сбежала. По данным канала, помимо избиения, доставщику еды брызнули в лицо перцовым баллончиком.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали троих подростков, нападавших на дворников неславянской внешности. Они распыляли аэрозольные баллончики в лицо мигрантам и избивали их. Происходящее подростки снимали на камеру, после чего размещали ролики в Сети. За неделю от рук хулиганов пострадали пять человек, включая двоих женщин. Возраст задержанных подростков составляет 14-16 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.