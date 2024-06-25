Избиение 54-летнего мужчины в центре Екатеринбурга попало на видео Мужчину избили на парковке в центре Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Появилось видео избиения 54-летнего мужчины на парковке в центре Екатеринбурга. По данным портала E1.ru, один из нападавших сбил екатеринбуржца с ног ударом по голове, после чего мужчину несколько раз ударил ногами другой нападавший.

Инцидент произошел 19 июня на Малышева, 71. После избиения у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и перелом костей черепа. Его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело, но задержанных пока нет.

По данным E1.ru, единственным подозреваемым стал Евгений М., но он пока остается на свободе. Пострадавшие намерены обратиться за помощью в прокуратуру. По словам одного из родственников избитого мужчины, он опасается за жизнь и здоровье.

Ранее в Казани участник СВО вступил в конфликт с мигрантами на дороге. Иностранцы подрезали машину бойца, а после напали на него с резиновой дубиной, но военный не растерялся и, взяв тесак, несколько раз ударил по машине оппонентов. По некоторым данным, военнослужащий в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента мигранты написали заявление в полицию, участник СВО не стал обращаться в правоохранительные органы.