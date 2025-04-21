Из жизни ушла последняя представительница знаменитого рода Последняя представительница рода Строгановых умерла на 84 году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В возрасте 83 лет ушла из жизни Елена Строганова (баронесса Элен де Людингаузен), сообщили в Пермском землячестве, почетным членом которого она являлась. Отмечается, что она была последним представителем древнего рода Строгановых.

20 апреля в день Светлой Пасхи не стало Елены Андреевны Строгановой (баронессы Элен де Людингаузен) — яркого представителя знаменитого рода Строгановых, большого друга Пермского землячества, — говорится в сообщении.

Как пишет пресс-служба землячества, в 1992 году Елена Строганова создала Международный Строгановский благотворительный фонд. Организация занималась восстановлением Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае.

Ранее скончался советский и российский поэт и литературный критик Константин Кедров. В пресс-службе Российского союза писателей пояснили, что он умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Кедров был поэтом-шестидесятником, основателем собственной школы поэтов-метаметафористов. Ему принадлежит авторство термина «метаметафора» и разработка философской теории метакода.