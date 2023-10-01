Из жилого дома в Тобольске после взрыва газа эвакуировали 320 человек

Фото: t.me/mv_afanasev

Из 98 квартир жилого дома в Тобольске Тюменской области, где после взрыва газовоздушной смеси начался пожар, эвакуированы 320 жителей, написал в Telegram-канале глава города Максим Афанасьев. Он добавил, что местные власти готовят места для размещения граждан.

По факту пожара на Ремезова, 3, организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус, сейчас решаем вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир. Нахожусь на месте. Возгорание в доме № 3 по улице Ремезова локализовано, производится проливка здания. Оперативно подбираем места для размещения жителей дома. В автобусе сейчас всего 52 человека из 320, — написал мэр Тобольска.

Он также отметил, что сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию из громкоговорителя.

Ранее в Сети появились кадры пожара в многоквартирном доме Тобольска, который возник после взрыва газа. В МЧС сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека. На опубликованных в Сети кадрах видно, что загорелся пятый этаж жилого дома, после чего огонь перешел на крышу. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

На месте ЧП работают более 60 пожарных и 20 единиц техники МЧС России. К жилому дому подъехали две кареты скорой помощи.