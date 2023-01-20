Два жителя Нижегородской области пострадали при взрыве в ломбарде В городе Лукоянове два человека пострадали при взрыве в нежилом деревянном здании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

20 января в городе Лукоянове Нижегородской области произошел взрыв в двухэтажном нежилом расселенном здании, в результате которого два человека пострадали и один человек был вызволен из-под завалов, передает управление МЧС. Деревянное здание известно в городе в связи с тем, что в нем находился ломбард.

Произошло частичное разрушение конструкций. В результате происшествия погибших нет, пострадали 2 человека, детей нет. Под завалами оказался один человек, мужчина, год рождения устанавливается. Спасатели извлекли пострадавшего из под обломков и передали медикам, — передает пресс-служба МЧС.

Telegram-канал областного управления МЧС опубликовал видео с места происшествия. В том числе запечатлен момент вызволения одного из пострадавших из развалин на месте взрыва. Сотрудник ведомства за кадром предупреждает всех, что само здание после взрыва «трещит по швам» и всем необходимо отойти от него на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что в ночь 15 января в Омской области в пожаре погибли женщина и трое ее малолетних детей. Тела были обнаружены в сгоревшем частном доме в деревне Белоусовка. В Ржеве 14 января при взрыве газа в многоквартирном доме скончался 67-летний местный житель.