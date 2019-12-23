https://static.news.ru/photo/b139184a-2592-11ea-85b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Анонимные сообщения о минировании поступили во все магазины сети супермаркетов «Пятёрочка» Московской области и в пять торговых центров Москвы. Ранее угрозы взрывов поступили в подмосковные магазины сети «Магнит», «Перекрёсток» и «Лента».

Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов во всех магазинах сети супермаркетов «Пятёрочка» в Московской области и в пяти торговых центрах Москвы, — сообщили NEWS.ru в правоохранительных органах.

Всего в Московской области насчитывается около тысячи магазинов этой торговой сети.

Как писал NEWS.ru, ранее все супермаркеты сети «Магнит» в Подмосковье подверглись проверке после анонимных сообщений об угрозе взрывов. Речь идёт о 500 магазинах. Подобные сообщения поступили и в некоторые столичные супермаркеты. Кроме того, ранее сообщалось о бомбах в магазинах сетей «Перекрёсток» и «Лента» в Московской области.

В Москве с 28 ноября неизвестные сообщали о минировании 15 районных судов, роддома, пяти вокзалов и храма Христа Спасителя.