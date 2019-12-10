https://static.news.ru/photo/10718bba-1bef-11ea-bc67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 10 декабря на Крым опустился туман. По этой причине командиры пяти самолётов приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах, расположенных в Сочи и Анапе. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы авиаузла.

В настоящее время из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживаются вылет и прибытие девяти воздушных судов.

Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами, — приводит сообщение от представителей авиаузла «Интерфакс — Юг».

На данный момент отменён один рейс. Исходя из прогнозов синоптиков, улучшение погодных условий ожидается 11 декабря после полудня.

Ранее NEWS.ru передавал, что самолёт Як-42, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, экстренно сел в аэропорту вылета из-за отказа третьего двигателя.

Экипаж успешно посадил лайнер после выработки топлива. В этот момент на борту находилось 73 пассажира.