Из-за пожаров под Рязанью завели уголовное дело Дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по факту двух лесных пожаров в Рязанской области

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Дознаватели МЧС России возбудили уголовное дело по факту двух лесных пожаров в Рязанской области, передает ТАСС. Отмечается, что их причиной могло стать неосторожное обращение с огнем в Кудомском участковом лесничестве.

Дознанием возбуждено уголовное дело по статье об уничтожение или повреждение лесных насаждений по фактам двух пожаров в Кудомском участковом лесничестве, — сказал собеседник агентства.

18 августа Генпрокуратура РФ инициировала дополнительные проверки из-за лесных пожаров в Рязанской области. Ранее Рослесхоз сообщил, что органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий не среагировали на ситуацию с лесными пожарами должным образом и скрывали их реальные площади.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для тушения пожаров в Рязанской области дополнительно направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолёта Ил-76. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации огня, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.