Из-за паводка эвакуацию начали в Тюменской области Жителей двух деревень в Тюменской области эвакуируют в ПВР из-за паводков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жителей двух деревень в Тюменской области — Лайкова и Бутырки Ишимского района — эвакуируют в пункты временного размещения из-за неблагоприятной паводковой ситуации, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Населенные пункты находятся в пойме реки Ишим.

Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пойме реки Ишим. ПВР готовы принять людей, — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила об эвакуации 7800 человек из подтопленных районов после прорыва дамбы и аномальных паводков. При этом наиболее сильные последствия стихии наблюдаются в Орске, Оренбурге и Бузулуке. Для всех эвакуированных граждан созданы необходимые бытовые условия, организовано трехразовое питание.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что компенсация на ремонт и восстановление жилья, разрушенного паводком в Оренбургской области, будет рассчитана в объеме 7 тыс. рублей за квадратный метр. Он добавил, что в некоторых регионах присутствует еще и внебюджетная поддержка. Всего, согласно данным правительства региона, стихия затронула 79 населенных пунктов. Подтопленными оказались 12 817 жилых домов.