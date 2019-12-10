https://static.news.ru/photo/fd2cdd58-1b57-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Naumann/picture alliance/Global Look Press

Зоологи национального парка «Красноярские Столбы» рассказали, что рыси зимой охотятся удачно, если выпадает много снега. Но в эту зиму из-за малого количества осадков звери и птицы, которыми питается рысь, прячутся не в снегу, а в других местах, и дикой кошке к ним подобраться сложно.

Как пишет «МК Красноярск», любимое лакомство рысей — рябчики этой зимой не залезают в снежные лунки, а зарываются в густые ветки. И поэтому рыси вынуждены питаться мелкими грызунами. В настоящее время зоологи насчитали в национальном парке порядка десяти особей рыси.

Как писал NEWS.ru, молодую рысь, пойманную у насосного питьевого водозабора под Краснокаменском, выпустили на волю. Животное пришло к насосной станции несколько дней назад. По какой причине оно оказалось вдали от леса, неизвестно. Сотрудники городского филиала АО «Объединённая тепло-энергетическая компания» обратились к ветеринарам с просьбой проверить рысь на предмет бешенства. Они же помогли специалистам поймать хищницу в клетку. Рысь оказалась полностью здоровой. За время, пока она жила рядом с людьми, ей дали кличку Машка.