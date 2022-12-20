Из-за обстрелов перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск временно перекрыта трасса Горловка — Ясиноватая. Водителям рекомендуется пользоваться объездными маршрутами и быть осторожнее.

В связи с массированным обстрелом со стороны ВФУ трасса Горловка — Ясиноватая временно перекрыта для движения, — написал он.

Ранее Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обвинил ВСУ в обстреле Горловки и Макеевки в ночь на 20 декабря. В организации утверждают, что украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке и еще семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.

До этого Центральную больницу имени Калинина в Донецке обстреляли во второй раз за двое суток. Пострадало как само здание, так и прилегающая территория. В результате удара обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор, а в расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар. Кроме того, пострадали и другие жилые дома, магазины и детский сад в этом же квартале.