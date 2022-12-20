Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Суземский район. В своем Telgram-канале он отметил, что в результате инцидента нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути.
По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение, — написал Богомаз.
Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.
Ранее Богомаз Богомаз сообщил, что над городом Клинцы в Брянской области сработала система ПВО. губернатор отметил профессиональные действия ВС России, благодаря которым ракеты ВСУ были сбиты. Клинцы находится в 50 км от границы с Украиной.
Об обстреле Клинцов глава Брянской области сообщал и 12 декабря. Он отметил, что ПВО ВС России уничтожила ракету, однако ее отдельные части упали в промзоне.
В начале декабря Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области, находящийся в 80 км от границы РФ и Украины. По сведениям канала, украинские дроны взорвались в трех метрах от резервуаров, в которых хранится дизельное топливо. Налет БПЛА произошел ночью 6 декабря.