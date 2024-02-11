Россиянка родила прямо в машине в метель Жительница Алтайского края родила прямо в машине из-за сильной метели

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В Алтайском крае жительница села Новоалейского родила прямо в машине по пути в роддом, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Женщина не смогла вовремя добраться до медучреждения из-за сильной метели.

Супруг россиянки обратился к сотрудникам дорожной службы, попросив ускорить процесс очистки трассы от снега. Оказалось, что у его жены начались роды и он, решив не дожидаться скорой помощи, сам повез женщину в роддом. Однако на планах мужчины сказалась плохая погода, в результате чего он не смог проехать снежные завалы.

По сигналу водителя на указанный им участок дороги выехал трактор К-700. Кроме того, навстречу машине с беременной женщиной были направлены два экипажа с медиками. Однако помощь паре оказали уже после: к моменту, как у машины появились дорожники, россиянка уже родила. Роженицу доставили в больницу, где ей и малышу оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее женщина родила ребенка на борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из аэропорта Жуковский в Душанбе. Сразу после взлета у пассажирки отошли воды и начались схватки. Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел и подготовились принимать малыша.