Из-за ливня Керчь погрузилась в воду

Сильнейший ливень, прошедший над Керчью в ночь на 17 июня, погрузил город в воду. По данным регионального МЧС, порядка 200 домов подтоплено, кроме того, под воду ушли автомобили, припаркованные на улицах. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.
В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи
tyutyun_kerch/instagram.com
Керчь. Автомобиль на затопленной улице. Свыше 200 домов подтоплены в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города
Александра Волнягина/ТАСС
По данным администрации города, затоплены улицы Комарова, Пирогова, Советская и некоторые другие. Кроме того, центр города остался без электроснабжения
ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/vk.com
По данным администрации города, затоплены улицы Комарова, Пирогова, Советская и некоторые другие
overhearkerch/vk.com
Вода на улице Карла Маркса
overhearkerch/vk.com
Центральный рынок
overhearkerch/vk.com
В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи
tyutyun_kerch/instagram.com
Оптовый рынок
overhearkerch/vk.com
В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи
tyutyun_kerch/instagram.com
Вода на улице Карла Маркса
overhearkerch/vk.com
Река Мелек-Чесме вышла из берегов
kerchinfo/instagram.com
В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи
tyutyun_kerch/instagram.com
В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи
tyutyun_kerch/instagram.com
Свыше 200 домов подтоплены в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города
overhearkerch/vk.com
В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи
tyutyun_kerch/instagram.com