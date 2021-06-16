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В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи
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Из-за ливня Керчь погрузилась в воду

11:27, 17 июня 2021
Фото: tyutyun_kerch/instagram.com
NEWS.ru

Сильнейший ливень, прошедший над Керчью в ночь на 17 июня, погрузил город в воду. По данным регионального МЧС, порядка 200 домов подтоплено, кроме того, под воду ушли автомобили, припаркованные на улицах. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи

tyutyun_kerch/instagram.com

Керчь. Автомобиль на затопленной улице. Свыше 200 домов подтоплены в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города

Александра Волнягина/ТАСС

По данным администрации города, затоплены улицы Комарова, Пирогова, Советская и некоторые другие. Кроме того, центр города остался без электроснабжения

ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ/vk.com

По данным администрации города, затоплены улицы Комарова, Пирогова, Советская и некоторые другие

overhearkerch/vk.com

Вода на улице Карла Маркса

overhearkerch/vk.com

Центральный рынок

overhearkerch/vk.com

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи

tyutyun_kerch/instagram.com

Оптовый рынок

overhearkerch/vk.com

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи

tyutyun_kerch/instagram.com

Вода на улице Карла Маркса

overhearkerch/vk.com

Река Мелек-Чесме вышла из берегов

kerchinfo/instagram.com

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи

tyutyun_kerch/instagram.com

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи

tyutyun_kerch/instagram.com

Свыше 200 домов подтоплены в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города

overhearkerch/vk.com

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди. В результате более 200 жилых домов, в том числе многоквартирных, и больница оказались подтоплены в Керчи

tyutyun_kerch/instagram.com

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