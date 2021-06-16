Из-за ливня Керчь погрузилась в воду

Сильнейший ливень, прошедший над Керчью в ночь на 17 июня, погрузил город в воду. По данным регионального МЧС, порядка 200 домов подтоплено, кроме того, под воду ушли автомобили, припаркованные на улицах. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.