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Из-за крупного града в посёлке в ЕАО ввели режим локальной ЧС

05:50, 14 июня 2020 57
Фото: instagram.com

Режим локальной чрезвычайной ситуации введён в посёлке Николаевка Еврейской автономной области (ЕАО) из-за крупного града.

В посёлке Николаевка Смидовичского района вследствие выпавшего града произошло повреждение крыш жилых домов и административных зданий (школа). Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности введён режим локальной чрезвычайной ситуации с 13 июня, — привели сообщение ГУ МЧС по региону в РИА Новости.

Жители региона сообщили в социальных сетях, что град повредил крыши зданий, автомобили, уничтожил огороды. Жителям посёлка пришлось спасать своих животных и прятаться от града.

Я была на работе. Спасибо моей дочечке, которая спасала моих животных. Поросята забились в высокую траву (представляете, если бы такая градина попала в месячного поросёнка?), куры под порывами ветра не могли подняться в домик. Про огород я вообще молчу, даже фотографировать не стала. Столько трудов уничтожены за десять минут стихией!поделилась жительница Николаевки в социальных сетях.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что в Еврейской автономной области выпал крупный град. Отмечалось, что информации о пострадавших от града не поступало.

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