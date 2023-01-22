СКР рассказал о виновниках инцидента с воздушным шаром в Сочи Владелец и пилот воздушного шара стали фигурантами уголовного дела из-за происшествия в Сочи

Фото: МЧС России

Два человека стали фигурантами уголовного дела из-за неудачной воздушной прогулки семейства в Сочи на воздушном шаре. Владелец аэростата и его пилот ответят по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности, передает СКР. По информации ведомства, пилот, управлявший воздушным судном, не имел необходимых разрешительных документов и отклонился от запланированного маршрута, из-за чего шар застрял на горном дереве.

Следствием установлено, что 21 января 2023 года один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате для 4 пассажиров, в том числе 2 малолетних детей. При этом пилот не имел соответствующего свидетельства пилота свободного аэростата. В ходе прогулки пилот не принял мер по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей, в связи с чем отклонился от маршрута полета и допустил посадку теплового аэростата на ветки деревьев в лесу горной местности вблизи города Сочи, — говорится в сообщении ведомства.

Следствие назначило судебно-медицинские экспертизы и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Семья таким образом 21 января отмечала день рождение матери. Для вызволения пострадавших МЧС пришлось направить в горы вертолет. Никто из участников инцидента не пострадал.