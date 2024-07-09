Из-за атаки ВСУ в российском городе был поврежден завод ТАСС: в Белгороде обстрел ВСУ повредил завод «Энергомаш»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил повреждения завод «Энергомаш», передает корреспондент ТАСС с места событий. По его данным, в здании бизнес-центра на территории предприятия понесли урон окна, двери и вывески.

Одни из сотрудников Росгвардии сообщил агентству, что в помещении находился один охранник. По последним данным, он не пострадал.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны и было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, от полученных ран скончался один человек, пострадали еще двое мирных жителей.

До этого Минобороны РФ ранее сообщало, что над территорией Белгородской области был ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным ведомства, его ликвидировали дежурными средствами противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, четверо мирных жителей пострадали. Гладков добавил, что повреждены территории пяти предприятий, было посечено остекление жилых многоквартирных домов, в трех частных домовладениях повреждения получили кровли и фасады.