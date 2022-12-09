Из России депортировали американку, отбывавшую срок в колонии-поселении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из России депортирована гражданка США Сара Криванек, которая отбывала наказание в колонии-поселении в Рязанской области за нападение на своего сожителя, рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина. В ноябре американка была помещена в Центр временного содержания иностранных граждан.

В соответствии с законодательством Российской Федерации ее (Сару Криванек — NEWS.ru) депортировали из страны, — сказала омбудсмен.

Криванек приехала в Россию из Калифорнии и жила в Одинцово с местным жителем. На жизнь она зарабатывала уроками английского языка. По словам соседей, пара часто ссорилась. Кроме того, на странице женщины в соцсети появлялись сообщения о домашнем насилии.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2021 года она напала на своего сожителя и нанесла ему ножом неопасные для жизни ранения. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде, но, когда Криванек попыталась улететь в Атланту, ее поместили в СИЗО. В итоге е приговорили к одному году и трем месяцам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что российского предпринимателя Виктора Бута, находившегося на протяжении последних 15 лет в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала, что и Бут, и Грайнер были помилованы перед обменом. Она добавила, что главная заслуга обмена принадлежит спецслужбам РФ, и назвала это новогодним подарком.